Erfgoedloket organiseert Fair voor eigenaren van monumentale- en karakteristieke panden

STUDIO RTV WESTERWOLDE/G1 – In de Dag Vanmorgen hadden we een interview met Myrthe Geffen over het Erfgoedloket en de fair die wordt gehouden.

Het Erfgoedloket is het kosteloze informatie- en steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale- en karakteristieke panden in de provincie Groningen.

De Erfgoedloketfair is een evenement dat zich richt op het delen van kennis, ervaringen en informatie over erfgoedbeheer en – behoud van de monumentale en karakteristieke panden.

In 2010 is dit Erfgoedloket ontstaan om eigenaren van de panden in het aardbevingsgebied te ondersteunen met betrekking tot aardbevingen en schadeherstel. Maar de laatste jaren kwamen ook steeds meer gewone vragen van eigenaren buiten het aardbevingsgebied en daardoor is vanaf 1 januari dit jaar het Erfgoedloket voor de hele provincie Groningen.

Eens per jaar ontvangen de eigenaren een brief met daarin informatie over wat het Erfgoedloket kan doen, maar ook informatie over subsidieregelingen.

Voor meer informatie kun je de website bezoeken. Hier vind je meer informatie over het onderhoud van de panden, vergunningsprocedures en publicaties over duurzaam erfgoed zoals Hoe kun je zelf isoleren, aardgasvrij wonen.

Donderdag 20 juni wordt er een Fair gehouden in VanBeresteyn in Veendam. Hier vind je naast de Nationaal Coördinator Groningen, de provincie en Instituut Mijnbouwschade Groningen ook materiaalspecialisten, reparatievaklieden en meer vakmensen.

Tienja Hensens