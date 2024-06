WEDDE – Hendrik Luth wil graag kennis delen op zijn duurzame landbouwdemonstratiebedrijf

Hendrik Luth uit Wedde is een één van de 27 akkerbouwers in Nederland die zijn uitgekozen om mee te doen in het project “Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf”.

Het project is opgezet door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het ministerie zocht onder de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) demonstratiebedrijven die al waren omgeschakeld naar duurzame landbouw.

Inmiddels valt deze regel nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Het doel is om de verworven kennis te delen met ander geïnteresseerde agrariërs.

Er is subsidie beschikbaar gemaakt voor deze “demonstratiebedrijven duurzame landbouwbedrijven”.

De voorwaardes om mee te doen aan dit project zijn dat het bedrijf drie jaar een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw wordt, deelnemers op hun bedrijf voorlichting en demonstraties gaan geven aan andere agrariërs zodat zij worden geïnspireerd om ook over te stappen op duurzame landbouw en dat er minimaal 2 bedrijven per provincie moesten zijn die ook mee zouden doen.

Afgelopen weekend stond Hendrik Luth met collega-bedrijven in een stand op de Vlagtwedder Landbouwbeurs.

Daar werd onder andere de Farmdroid FD20, waarmee hij proef draait en uien heeft gezaaid, aan de bezoekers getoond.

De Farmdroid FD20 is de eerste robot die 24 uur per dag autonoom volledig elektrisch aangedreven niet alleen kan zaaien maar ook kan schoffelen.

Hij kan bijvoorbeeld voederbieten, suikerbieten, spinazie, cichorei, uien en verschillende soorten kruiden zaaien en schoffelen.

De gps-basisstation van de machine weet tot op de centimeter nauwkeurig waar de gewassen zijn gezaaid weet ook waar hij moet schoffelen.

Hendrik Luth is een bevlogen landbouwer die steeds op zoek is naar nieuwe, duurzame oplossingen voor zijn landbouwbedrijf en om die dan ook te gebruiken.

Ook zet Hendrik zich in om zijn agrarische collega’s en de Nederlandse bevolking dichter bij elkaar brengen.

Één van zijn oplossingen is dat hij een perceeltje grond als volkstuin ter beschikking heeft gesteld aan een groep hobbytuinders.

Zo’n dertig tuinders maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid en verbouwen daar volledig biologisch hun gewassen.

Geert Smit