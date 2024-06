Ontdek Tipi’s in de bibliotheek van Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DAGEN MET ZON | VRIJDAG WEER ENKELE BUIEN

Na de regen van gisterenmiddag is het vandaag weer een droge dag en er zijn ook flinke zonnige perioden met een paar wolkenvelden, en er zijn ook stapelwolken. De opklaringen geven ook felle zonneschijn maar daardoor wordt niet direct heel warm want de maximumtemperatuur is maar 18 of 19 graden. We hebben vandaag een noordenwind: eerst windkracht 2 tot 3 en vanmiddag windkracht 3 tot 4.

Komende nacht is er maar weinig wind en het wordt dan ook nog fris met minimumtemperaturen rond 7 graden. En bij die temperaturen ontstaan ook mistbanken, maar die zijn morgenochtend al verdwenen want we zitten natuurlijk dicht bij de langste dag. Morgen wordt het warmer met ’s middags 20 of 21 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Een hogedrukgebied ligt dan boven het noorden van Duitsland.

Maar dat is vrijdag weer weg en het is dan wisselvallig met af en toe enkele buien en later op de dag ook kans op een onweersbui. Het weekend is iets beter met af en toe zon en een lokale regenbui, maar pas na het weekend wordt het een tijd stabieler door een volgend hogedrukgebied boven Engeland en de Noordzee. Dat zal ons vrij veel zon brengen maar ook een westen- tot noordwestenwind. De maxima komen daardoor uit op 19 tot 22 graden.