Vijf studenten Academie Minerva vallen in de prijzen

GRONINGEN – Afgelopen dinsdagochtend werden maar liefst 5 afgestudeerde studenten van Academie Minerva voor hun werk beloond met prijzen variërend van €500,- tot €1.500,-. Het werk was divers, van installaties tot games en stukken die traditionele en geavanceerde digitale technologieën combineerden. De winnaars van de Academie Minerva Awards zijn Inès Buter, Nande Overtoom, Kat Keienburg en Seandy Achthoven. De Noorderlicht Award is toegekend aan Franc Archive.

Terugkerende thema’s die in het werk terugkomen zijn vrijheid, het gevoel van thuishoren en gemeenschap. De kunstenaars omarmen de vrijheid om te creëren en zich te uiten, te experimenteren met materialen en technieken en om te onderzoeken wie je bent en wilt vertellen. De werken tonen een diepe zorg voor de samenleving, thuis, geschiedenis, het milieu en voor elkaar.

Academie Minerva Awards

Inès Buter wint de kunsteducatieprijs met werk dat wordt gedreven door een diepgeworteld idealisme en een sterke band met de gemeenschap en de regio. Ze laat zien hoe kunst kan worden gevonden in zowel de kleine als de grote aspecten van het leven – van tafelkleden en keramiek tot een kookboek.

Nande Overtoom wint de Minerva Award for Design met een installatie die op meesterlijke wijze theater, performance en multimedia combineert. Haar installatie behandelt een zeer relevant thema: wanneer voelt het gepast om anderen te benaderen en wanneer niet, waarbij ze de concepten van nabijheid en afstand onderzoekt.

Kat Keienburg, winnaar van de Minerva Award for Fine Art, viel op door haar interdisciplinaire aanpak, waarbij ze haar “woonkamer” vulde met een stortvloed aan werken, installaties, animaties en performances die ons uitnodigen in haar unieke wereld.

Seandy Achthoven wint tenslotte de Researchprijs met een zeer gelaagd en interdisciplinair werk, waarin materiaal, performance, tekst en theorie op overtuigende wijze naadloos in elkaar overvloeiden. Vertrekkend vanuit haar persoonlijke geschiedenis neemt de kunstenaar de bezoeker mee op een toegankelijke en ontroerende reis in het onderzoek naar urgente maatschappelijke kwesties met betrekking tot het koloniale verleden en heden.

Jaarlijks worden afgestudeerde studenten uit de vier bacheloropleidingen genomineerd voor de vier Academie Minerva Awards. In totaal worden vier prijzen uitgereikt. Voor de opleidingen Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving wordt ieder één prijs van €1.500,- beschikbaar gesteld. Artistiek onderzoek wordt beloond met een onderzoeksprijs van €500,-. De awards worden uitgereikt tijdens de Graduation Show van Academie Minerva, nog tot en met donderdag 20 juni te bezoeken op diverse locaties in Groningen.

Noorderlicht Award

Dit jaar wordt voor het eerst de Noorderlicht Award uitgereikt. De Noorderlicht Award erkent en viert grensverleggende lens-based media die kunst, maatschappij en technologie samenbrengen, terwijl het innovatie en diversiteit stimuleert in onze steeds veranderende wereld. De prijs ondersteunt de afstudeertalenten van de lichting 2024 door hen een springplank te bieden: de winnaar ontvangt €1.000 euro én mag een werk realiseren in een tentoonstelling bij Noorderlicht.

De winnaar van de eerste Noorderlicht Award, unaniem verkozen door de jury, is Franc Archive. Met het werk Breaking the News neemt alter ego Franc de kijker mee in de wereld van algoritmes en sociale media, en toont hoe de digitale ruimte een cruciaal onderdeel van de publieke sfeer is geworden. Door sjablonen van de mainstream persmedia op sociale media te gebruiken, presenteert “Franc” nieuws-headlines met gemanipuleerde foto’s en creëert zo radicale sociaal-politieke commentaren. De tentoonstelling toont meer dan honderd generatieve nieuwsitems in een opstelling met een twintigtal schermen die in steigers hangen.

Een eervolle vermelding gaat naar Indy YuQian van de Academie voor Popcultuur (onderdeel van Academie Minerva) in Leeuwarden voor haar multimediale werk Fragments of Identity, bestaande uit fotografische prints en videomapping op porseleinen sculpturen. Dit werk verbindt haar persoonlijke geschiedenis met een groter verhaal over identiteit en migratie, met beelden die zowel kwetsbaar als sterk zijn.

Genomineerden

Alle genomineerden en hun werk zijn terug te vinden op de website van Academie Minerva: www.academieminerva.nl/gradshow

Foto’s: Academie Minerva, Cr. Ro de Ruiter