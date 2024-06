Westerwolde Rijgt: Dag 6

WESTERWOLDE, KANAALSTREEK – Vandaag is Westerwolde Rijgt van start gegaan. Tot en met zondag 23 juni openen de mooiste tuinen en bijzondere locaties in Westerwolde en Kanaalstreek, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, weer hun tuinhekken en poorten voor het publiek.

Het thema is dit jaar ‘Diedeldaintjen’. Het is het Groningse woord voor het slenteren. Iets wat de bezoekers 10 dagen lang kunnen gaan doen in de prachtige tuinen en bijzondere locaties die deelnemen aan Westerwolde rijgt. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir! Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Oude Stelmakerij Sellingen zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Vandaag wordt in Smeerling de Westerwolde rijgt FAIR, met zo’n 70 stands, gehouden. Het thema is groen en kunstzinnig. De fair is geopend tot 17.00 uur.

Johannes Velthuis bezocht:

By Ine Passie en Aandacht, Lageweg 63 Wedde

Heel Holland Bakt fans kunnen zich Ine Paauw vast nog wel herinneren. Ze was halve finalist van het programma in 2017. Samen met haar man en dieren is zij verhuisd naar Wedde. Ine zorgt voor de heerlijke taartjes en de prachtige tuin wordt verzorgd en onderhouden door Bram. Onder de veranda bevinden zich Jasper en Karin, een kunstenaar stel die ieder op hun eigen wijze prachtig schilder werk creëren. Jasper schildert met olieverf mooie portretten en stillevens. Karin werkt met acrylverf en werkt zowel op doek als op hout en maakt schilderijen in o.a. de Dikke dames stijl. In het tuinhuis vind je een expositie van hun werk.

Cultuurtuin van Agnes Spruit, Ossedijk 3 Vriescheloo

Als tuineigenaren zijn Jaco en Agnes voortdurend bezig hun tuin en alles wat daarin leeft te observeren.

Ze hebben inmiddels diverse kleine biotopen gecreëerd. Wilde inheemse planten worden gekoesterd en planten gaan zoveel mogelijk hun eigen gang. Stapelmuurtjes en wilde hoekjes in het bos en de tuin zijn kleine paradijsjes voor dieren en planten. Agnes is ook viltkunstenares. De werken van de exposities zijn niet te koop, maar zijn bedoeld als beleving voor de bezoeker.

Voedselbos Klein Renneborg, Wollinghuizerweg 102 Vlagtwedde

In het voedselbos van Henk Kiers en Lianne de Kort is van alles te zien, zo is er een grote grondwaterpoel. De poel kent een bijna volledig natuurlijke begroeiing, met als meest zeldzaam plantje de moeraswolfsklauw. Ook bevindt zich er een notengaarde. Alle noten zijn eigen zaailingen die nu volop noten geven. Uniek voor Nederland is het grote aantal zwarte walnootbomen. In de fruitgaard staan veel hoogstamfruitbomen, waaronder de Groninger Kroon en de Zedeling, naast amandelen, mispels en veel andere soorten bomen, struiken, heesters, klimmers, kruiden, wortels en knollen. Lianne is ook beeldend kunstenaar; haar werken zijn in de tuin te bewonderen.

Bron: WWR

Alle informatie over Westerwolde Rijgt 2024 is HIER te vinden.

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s