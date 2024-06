Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Zaterdag 29 juni 2024 Hunzefestival

11.00 uur – 17.00 uur

Het is in juni weer zover: het jaarlijkse Hunzefestival! Net buiten de stad, bij bezoekerscentrum Reitdiep, beleef samen met je gezin een heerlijke dag in de natuur én vol avontuur. Deze leuke dag is een gezellig uitje voor opa’s, oma’s, ouders en kinderen. De entree is gratis!

Zaterdag 29 juni 2024 Wildplukken met Greendreamster

14.00 uur – 16.30 uur Steenfabriek Rusthoven

In samenwerking met Greendreamster worden er in juni 2024 een viertal wildplukwandelingen in onze natuurgebieden georganiseerd. Wandel mee en leer meer over lokale culinaire en geneeskrachtige planten in het wild. Aanmelden via de website.

Zondag 30 juni 2024 Op zoek naar wilde bloemen en planten

10.00 uur – 12.00 uur Informatiecentrum Terra Mora Bischopsweg 1 Bourtange. Parkeren: W. Lodewijkstraat 33.

Het Bourtangerveld is rijk aan wilde bloemen en planten. Ga met gidsen van Het Groninger Landschap mee op deze ochtendwandeling en probeer ze te ontdekken. Misschien is de klokjesgentiaan er al of ziet u de steenanjer! Laat u verrassen door wat u allemaal in het wild ziet bloeien. Aanmelden via de website, deelname is gratis.

Zondag 30 juni 2024 Struuntocht voor de jeugd

13.30 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Samen met gidsen gaan we struinen langs de Dollard en in polder Breebaart. De tocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Aanmelden via de website, deelname is gratis.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten1