Coöperatie de Graanrepubliek wou uitstel van betaling, maar vraagt faillissement aan

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DAGEN MET ZON | VRIJDAG WEER ENKELE BUIEN

Voorlopig is het vandaag vrij zonnig met vooral wat hoge bewolking, en het is droog met een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond is het meest bewolking en de maximumtemperatuur is vanmiddag 21 graden.

Vannacht en morgenochtend valt er af en toe regen en er is morgenochtend ook kans op een enkele flinke bui, maar in de loop van de middag klaart het alweer op want de wind draait dan naar het westen. Maximum morgen rond 20 graden en dus eerst nogal wisselvallig.

In het weekend is er een matige zuidwestenwind op de zaterdag. Het is dan een beetje onstabiel met kans op een paar buien en soms zon, zondag zijn er meer opklaringen en dan lijkt het droog te blijven. Begin volgende week is het ook vrij zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dat geeft een stijging van temperatuur: dinsdag en woensdag zal het 23 tot 26 graden worden.