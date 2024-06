Ecologisch Alternatief: Anarchie rondom de Beetser Koele

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.

De situatie rondom de Beetser plas is zorgwekkend. Het gebied is zeer waardevol wat betreft flora, fauna en biodiversiteit. Er zijn verschillende eigenaren van de betreffende grond en de vraag is hoe zorgvuldig er met deze natuur omgegaan wordt. Er ligt een waardevol hoogveen ven in het gebied met een zeldzame flora en fauna. Ook de gevolgen voor het leefgebied van de vogels op de plas, dat al zwaar is aangetast door de aanleg van zonnepanelen, is een punt van zorg. Tot nu toe blijft onduidelijk wat er met de verschillende percelen gaat gebeuren. Er lijkt totaal geen sprake te zijn van toezicht gezien de goed zichtbare sporen van vandalisme, brandstichting en vernieling in de natuur en de gebouwen. De omwonenden zijn bezorgd over deze situatie.

De plannen voor strand Sellingen met 71 luxe recreatielodges lijken (voorlopig) van de baan, hoewel de gemeente hierover geen duidelijkheid kan geven. Verder loopt er nog steeds een vergunning voor 20 chalets van SBB. Volgens eerdere antwoorden op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief, is er een conceptplan van een nieuwe initiatiefnemer dat van een veel kleinschaliger vorm van recreatie zou uitgaan met een uniek overnachtingsconcept.

Wat wederom opvalt, bij bovenstaande plannen, is dat de omwonenden in het duister tasten; er wordt niets gedeeld met de inwoners, zij moeten wederom afwachten welke plannen en initiatiefnemers nu weer actief zijn. Verder wordt er niets ondernomen tegen de verloedering van de gebouwen op het terrein, de gemeente zou meer de regie moeten nemen omdat de situatie zeer complex is. Ecologisch Alternatief heeft deze situatie aangekaart tijdens de raadscommissie afgelopen week. Verder worden er schriftelijke vragen ingediend over de situatie op het schiereiland.

Ecologisch Alternatief heeft naar aanleiding van verschillende signalen gevraagd of er sprake is van (technische) problemen bij het drijvend zonnepark. Volgens de wethouder ligt het aan het feit dat het stroomnet overbelast is. De ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van de zandtransportleiding; toegezegd is dat die in 2024 gereed zal komen. Het wordt tijd dat de inwoners van Sellingerbeetse worden verlost van de enorme overlast door vrachtverkeer. Alle vergunningen zijn verleend volgens de wethouder en de oplevering zou dus in het laatste kwartaal van 2024 of eerste kwartaal 2025 plaats moeten vinden.

Fractie Ecologisch Alternatief

www.ecologischalternatief.nl