Gemeente Oldambt wijst drie hondenlosloopgebieden aan

WINSCHOTEN, OOSTWOLD – Het college van B&W heeft besloten om een drietal gebieden aan te wijzen als hondenlosloopgebied, een in Winschoten en twee in Oostwold. Daarnaast is er een burgerinitiatief ingediend voor een hondenspeelplaats, het college heeft ingestemd met een bedrag van bijna 2.000 euro om deze te realiseren.

Hondenlosloopgebieden

Binnen de gemeente Oldambt gelden bepaalde regels voor het uitlaten van honden. Zo moeten honden worden aangelijnd binnen de bebouwde kom en moeten uitwerpselen worden opgeruimd. Er is een inventarisatieronde onder alle dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms geweest over de behoefte aan een hondenlosloopgebied in hun dorp of wijk. Wethouder Ger Klein: ‘Het aanwijzen van een hondenlosloopgebied heeft sociale meerwaarde voor zowel mens als dier. We kregen signalen dat hier behoefte aan was. Hondenbezitters bezoeken gericht het gebied en komen met elkaar in gesprek en de honden gaan met elkaar spelen.’

In Winschoten heeft wijkplatform Parkwijk-Kloostervallei aangegeven een gebied in het Stadspark de beste locatie te vinden voor een hondenlosloopgebied. De verwachting is dat door aanwijzing van dit gebied er geen extra complicaties ontstaan onder de andere gebruikers. De tweede locatie is de Margrietstraat in Oostwold en de derde locatie is de locatie Tichelwerk Oostwold. Alle drie de locaties zijn plekken waar hondenbezitters nu al regelmatig hun hond uitlaten.

Initiatief hondenspeelveld

Een groep initiatiefnemers diende een burgerinitiatief in voor een hondenspeelveld. Het plan gaat uit van een omheind gebied waar hondenbezitters dagelijks hun hond los kunnen laten lopen en spelen. In hondenspeelplaatsen zijn vaak obstakels, speeltoestellen en veilige omheiningen aanwezig. De behoefte bestaat bij de initiatiefnemers om hun hond te laten spelen met andere honden en de ruimte te geven om de energie kwijt te raken. Het college omarmt het initiatief door financieel bij te dragen.

Er zal nu worden gezocht naar een geschikte locatie voor een hondenspeelveld.