Wauw, leerlingen tonen fantastische kunstwerken in Artphy

WESSINGHUIZEN – Woensdag 19 juni was voor vele familieleden en de ruim 60 leerlingen van de scholengemeenschappen Ubbo Emmius uit Stadskanaal en Regionale Scholengemeenschap (RSG) uit Ter Apel een bijzondere dag in Wessinghuizen. Samen met enkele docenten organiseerden de leerlingen een uitdagende en inspireerde tentoonstelling met het thema ‘Natuurlijk Kunst’.

In april kregen dezelfde leerlingen in en om Artphy diverse korte workshops over natuur, water, landschap en kunst. Daar begon de inspiratie voor hen, dat leidde tot vele verschillende kunstwerken te zien in de kunsthal maar ook buiten in de parktuin van Artphy. De opening werd prachtig muzikaal door de leerlingen omlijst. De bezoekers werden soms ook aan het werk gezet. Ze moesten voelen, ruiken maar ook luisteren en natuurlijk goed kijken. En last but not least werden ze aan het denken gezet, want vele leerlingen spraken de bezoekers met hun kunstwerken aan op hun bewustzijn over hoe we met de natuur en de medemensen omgaan. Dat kwam binnen, zeg!!

Helaas konden de kunstwerken niet blijven, want ook is de tentoonstelling van Kés Aerts in de hal nog een maand te zien. En niet te vergeten lezingen op 30 juni.

Foto’s: Artphy