Webinar GIP over Grensoverschrijdend Erfrecht

STUDIO RTV WESTERWOLDE/G1 – Marco Flipse kwam in de Dag Vanmorgen vertellen over een webinar Grensoverschrijdend Erfrecht. Hij is Coördinator bij het Grensinfopunt (GIP).

Het Grensinfopunt ondersteunt mensen als deze de grens over gaan om te wonen, werken, studeren of ondernemen. Men krijgt dan te maken met regels en verplichtingen in dat land. Het is in dat geval niet altijd duidelijk wat dit voor hen persoonlijk betekent. Wat moet men regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid? Het GIP geeft antwoord op deze en andere vragen als; Wat heeft die emigratie voor relatie met mijn sociale zekerheid, belastingen en andere praktische zaken als, als ik mijn rijbewijs moet verlengen wat moet ik dan doen?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland, het land Nordrein Westfalen, de provincies en de gemeenten werken samen met het GIP. Maar ook het Bureau voor Duitse Zaken voor Sociale Zekerheid (BDZ) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werken mee. Het Grensinfopunt is een door de overheid ingestelde organisatie en verstrekt kosteloos informatie.

Het GIP gaat twee webinars organiseren over Grensoverschrijdend Erfrecht. Voor Duitsland en Nederland zijn er aparte wetten met betrekking tot huwelijkse vermogens, goederenrecht en erfrecht en daar zijn nogal wat keuzes te maken en dat heeft consequenties. Dit webinar gaat over deze onderwerpen als daar zijn; Heeft u persoonlijk al iets geregeld? Met een testament of huwelijkse voorwaarden? En vanuit Duitsland nog termen als Zugewinngemeinschaft (Vermogensverhoging in het huwelijk) en Gütergemeinschaft (Gemeenschap in goederen) en wat betekent dat nou voor jou persoonlijk?



Marco Flipse adviseert om goed vooraf geïnformeerd te zijn en zelf het recht in de hand te houden. Dan kunnen de verschillen overbrugt worden en mogelijke problemen voorkomen worden.

Tienja Hensens