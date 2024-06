Westerwolde Rijgt: Dag 7

WESTERWOLDE, KANAALSTREEK – Vandaag is Westerwolde Rijgt van start gegaan. Tot en met zondag 23 juni openen de mooiste tuinen en bijzondere locaties in Westerwolde en Kanaalstreek, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, weer hun tuinhekken en poorten voor het publiek.

Het thema is dit jaar ‘Diedeldaintjen’. Het is het Groningse woord voor het slenteren. Iets wat de bezoekers 10 dagen lang kunnen gaan doen in de prachtige tuinen en bijzondere locaties die deelnemen aan Westerwolde rijgt. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir! Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Oude Stelmakerij Sellingen zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Johannes Velthuis bezocht:

Tuinkronkels, Venneweg 14 Veele

Tuinkronkels, een tuin van ruim 3000 m2, bestaat uit een boomgaard, een nutstuin, een houtwal en een paddenpoel. Ook het atelier van Tinca van Voorthuisen en Hein Termeer is er te vinden. De tuineigenaren tuinieren biologisch (dynamisch) en bijna alles wat er in de tuin aan planten groeit geeft óf een eetbare vrucht óf een bruikbaar onderdeel van de plant, bijvoorbeeld als natuurlijke verfstof. Ook staan er verschillende, voor Nederlandse begrippen, zeldzame planten, struiken en bomen. De tuin kenmerkt zich door veel ronde vormen, hergebruik en natuurlijke materialen als planten- of klimsteun.

In de tuin wordt geen gif en kunstmest gebruikt.

’t Meezenest Ruiten A Kanaal West 16 Veelerveen

’t Meezenest in Veelerveen is een veelzijdige ecologisch beheerde tuin van 1,2 ha, gericht op zelfvoorzienendheid, losjes gebaseerd op de permacultuurgedachte. Marcel en Alice runnen deze ‘keuterboerderij’. Ze beheren een voedselbos, een grote moestuin met kassen, bos voor houtproductie, een kleinfruitveld, een akker voor wintergewassen, een boomgaard, kruidentuin en hooiland voor mulch. Er scharrelen kippen rond en er zijn tuinbouwsels van restmaterialen. Een pad voert langs alle onderdelen op dit langgerekte perceel. Er is een grote afwisseling van tuininrichting; elke plek heeft zijn eigen sfeer. De natuur bepaalt hier het ritme. De gewassen en dieren worden in principe alleen voor eigen gebruik geteeld en gehouden. Gif en kunstmest worden niet gebruikt en de dieren lopen zoveel mogelijk buiten en krijgen biologisch voer. De tuin is rijk aan vogels en andere dieren. ´s Ochtends, als het nog rustig is, kun je zomaar een fazant, een ree of een eekhoorn tegenkomen.

Tijdens Westerwolde Rijgt exposeren er Willem van de Sanden (schilderijen) en Petra Koen (ruimtelijk werk)

Bron: WWR

Alle informatie over Westerwolde Rijgt 2024 is HIER te vinden.

C. Glazenburg

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s