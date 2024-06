Wethouder Jurrie Nieboer opent herstelde Hora Siccamaweg

MIDWOLDA- Vanmiddag heeft wethouder Jurrie Nieboer de herstelde Hora Siccamaweg, de weg tussen Midwolda en Winschoten, symbolisch geopend.

Vandaag was het feestelijk moment voor de oplevering van de wegen die zijn hersteld na droogteschade. De eerste fase is nu afgerond. Daarom werd in de bocht van de Hora Siccamaweg met de Rijslaan vanmiddag een klein feestje gevierd.

De weg was al jaren in zeer slechte staat, maar door de droge zomers werd het er niet beter op. In het wegdek zaten grote scheuren. Weggebruikers werden door middel van borden voor de gevaarlijke situaties gewaarschuwd. De maximum snelheid werd aangepast.

In december is met het herstel van de weg gestart. Normaal gesproken wordt een oude weg afgevoerd, voordat er een nieuwe wordt aangelegd. Maar met de CBIS-methode, die hier werd gebruikt, wordt het puin en asfalt van de oude weg in een speciale machine vermengd met bitumen en cement. Hiermee werd een nieuwe fundering gemaakt. De weg is nu stevig en flexibel. Aannemer OWC heeft onlangs de laatste afrondende werkzaamheden voltooid. In de gemeente Oldambt zullen de komende tijd meer wegen worden aangepakt.

Wethouder Nieboer is blij dat de weg er weer strak bij ligt. “Dat hebben we goed gedaan”, aldus de wethouder, “misschien wel te goed, want de weggebruikers weten het gaspedaal al weer goed te vinden”.

Als aandenken aan deze opening kreeg Nieboer van Marinus Kanninga van OWC Wegenbouw een ingelijste “sleutel” van de Hora Siccamaweg aangeboden.

C Glazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg