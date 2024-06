Bee Gees Forever in december 2025 op het podium van de Klinker

WINCHOTEN – De Bee Gees Forever staan in december 2025 in De Klinker!

De Battle of the bands gaat door in De Klinker. Ook de winnaar van dit seizoen komt naar Winschoten. De Bee Gees Forever staan op 18 december 2025 in De Klinker!

Over Bee Gees Forever

Inmiddels kent heel Nederland ze, want de afgelopen winter verrasten ze iedere zaterdagavond weer tijdens hun deelname aan ‘The Tribute – Battle of the Bands’ én….ze zijn dé winnaar geworden! Met in de finale 3 maal een 10 van de jury en een 9,6 van het publiek, scoorde Bee Gees Forever de hoogste cijfers óóit uit de afgelopen drie seizoenen. En nu trekken ze meteen al de theaters in.

De legendarische gebroeders Gibb schreven talloze hits, zoals ‘To Love Somebody’, ‘Tragedy’, ’Stayin’ Alive’ en ‘How Deep Is Your Love’. Bee Gees Forever speelt ze allemaal.. en meer! Eyecather Mike, de speelse Jeffrey en alleskunner Martijn gaan samen met hun weergaloze band de muziek van de Bee Gees nieuw leven inblazen….en dat werd hoog tijd! Een dynamische show met de heerlijk relaxte songs van destijds tot de swingende wereldhits van de band uit de jaren ’70, waarbij de voetjes zéker van de vloer zullen gaan.

De foto’s zijn door Anita Meis tijdens het optreden van Bee Gees Forever in Leek gemaakt.