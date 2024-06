Gemeente Oldambt ontvangt ruim 2,6 miljoen euro voor bouw woningen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG BEWOLKT | NA HET WEEKEND WARMER

Er is vandaag maar weinig zon en uit de bewolking kan zo af en toe wat regen vallen. Dat kan vanochtend, vanmiddag en mogelijk ook nog wel vanavond. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord, later uit noord tot noordwest. De maximumteratuur is 19 graden en dat is nog steeds te laag. Vannacht klaar het op en met weinig wind kunnen er mistbanken ontstaan, minimum rond 11 graden.

Morgen is het wisselend met opklaringen en bewolkte momenten, en in de loop van de ochtend en de middag plaatselijk een bui. Zondag is het ongeveer hetzelfde met af en toe zon en misschien nog een enkele kleine bui. Morgen is er een zwakke tot matige zuidwestenwind, zondag een zwakke noordwestenwind. Maxima dit weekend rond 22 graden.

Na het weekend is het vrij zonnig en droog,met maximumtemperaturen stijgend tot rond 26 graden. Vanaf donderdag is er weer kans op een bui.