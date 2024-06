Stichting de Dichte Knip zoekt contactpersonen

STUDIO RTV WESTERWOLDE/G1, WESTERWOLDE, OLDAMBT – In de uitzending van de Dag Vanmorgen was Lina Stelling te gast. Zij is betrokken bij het werk van de Stichting de Dichte Knip.

De Stichting de Dichte Knip is bedoeld voor mensen die het moeilijk hebben en in elk opzicht hulp kunnen gebruiken, met betrekking tot hun financiële situatie. De hulp die wordt aangeboden wordt door de omgeving aangereikt middels een bericht op facebook of gewoon door contact op te nemen met de stichting.

Stichting de Dichte Knip is op zoek naar contactpersonen in Westerwolde. Deze personen worden een soort van contactadres waar men de noodpakketten kan ophalen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de facebook pagina van de stichting of bellen met Lina Stelling 06-28311672

https://gemist.radiowesterwolde.nl/51/100620240900.mp3

T Hensens