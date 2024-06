Verkeershinder door werkzaamheden in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In verband met werkzaamheden kan het verkeer in Bellingwolde hinder ondervinden.

In Bellingwolde zijn borden geplaatst dat de weg wordt afgesloten. Een aantal omwonenden is hierover per brief geïnformeerd. Het is niet duidelijk waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Volgens Enexis moeten er kabels door de weg gelegd worden. Dit is onder anderen bij de Nieuweweg en tegenover CBS de Wegwijzer. Of de overige werkzaamheden ook van dien aard zijn is niet duidelijk en op de informatiesites van Melvin en Enexis is niets over werkzaamheden in Bellingwolde te vinden. Volgens een inwoner van Bellingwolde blijven alle woningen bereikbaar, maar zullen mensen moeten omrijden om er te komen.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Jan Doornkamp