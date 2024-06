Deelnemers zwemvierdaagse beloond met medaille

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGER WEER | VANDAAG NOG EEN ENKELE BUI

Er kan vanmiddag bij ons nog een enkele bui ontstaan maar dat is allemaal veel minder vaak dan gisteren. En af en toe breekt de zon ook door. Dus het is een redelijk rustige dag met vanavond ook vrij helder weer, de maximumtemperatuur is 20 graden.

Morgen komt daar 1 of 2 graden bij want het weerpatroon gaat verbeteren. Een hogedrukgebied bouwt op boven Engeland, de Noordzee en morgen ook weer boven ons land. Er is morgenmiddag soms nog veel bewolking maar er is al flink wat zon en het doet een beetje zomers aan.

Van maandag tot donderdag zorgt dat hogedrukgebied voor een matige oost-noordoostenwind. Dat geeft veel zon: maandag is het net als morgen 21 of 22 graden, maar dinsdag wordt het 25 graden en woensdag en donderdag 26 tot 29 graden. Eind van de week is er kans op een regen- of onweersbui.