VLAGTWEDDE – Monique en Timo per 1 juli nieuwe eigenaren Restaria Westerwolde in Vlagtwedde

De komende week is het de laatste week dat Nienke Bolsenbroek achter de friteuse staat in Restaria Westerwolde.

Nienke en Oscar, die sinds 29 april 2018 deze zaak runnen, hebben per 1 juli deze verkocht aan Monique Busscher en zoon Timo, hij is bij de klanten van de Restaria al bekend, hij werkt al enige jaren bij Nienke en Oscar.

Monique en Timo zullen op 2 juli de zaak als eigenaren open doen en van start te gaan. “Eerst open en dan knallen” zegt Monique op de vraag of ze plannen hebben.

Voor de nieuwe eigenaren is het werk dicht bij huis, zij wonen er twee huizen vandaan.

Alle twaalf medewerkers (op één na allen Vlagtwedders) kunnen blijven werken bij de nieuwe eigenaren, het zijn allemaal kanjers wordt gezegd.

De overname is best bijzonder, Timo vroeg op een bepaald moment aan Nienke hoe lang zij nog in de zaak zou blijven werken, hij en z’n moeder zouden er wel oren naar hebben om het over te nemen. Drie weken later was het voor elkaar en werd de koop officieel beklonken.

Geert Smit