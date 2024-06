Pekelder Beatlegendes geëerd met ode door jonge garde

WINSCHOTEN, PEKELA – In een twee keer (bijna) uitverkochte grote zaal van Cultuurhuis de Klinker in Winschoten zagen liefhebbers van de Ro-d-Ys de afgelopen twee avonden in de voorstelling “Ro-d-Ys, een ode” oude tijden herleven.

Initiatiefnemers Diederik Nomden en Ralph Mulder brachten samen met hun band (P.J.M. Bond, David Corel en Kees Schaper) live de nummers van beatband de Ro-d-Ys ten gehore. Geheel in stijl, geluiden, outfits, instrumenten en versterkers, alles deed denken aan de jaren ’60 en ’70.

Er was niet alleen muziek te horen, vele gasten maakten hun opwachting live op het podium of op het grote scherm in videobeelden om herinneringen op te halen en anekdotes te delen. Via een groot projectiescherm op de achtergrond waren allerlei oude foto’s en documenten, bij elkaar verzameld door Wessel Gernaat, te zien.

De presentatie van de avond was in handen van Jan van der Meide en Wiebe Klijnstra.

Onder de gasten bevonden zich o.a. Rob de Nijs, Hans Schiffers, George Dommering en Hans van Hemert (video).

Ook kwam onder meer pers- en Ro-d-Ys hoffotograaf Greeth Smit vertellen over haar tijd met de muzikanten net zoals Gerard Buzeman die vloeistofdia’s voor optredens maakte en Eppe Bodde, die met zijn band Nikcy and the Jesters de afterparty verzorgde.Annet Hesterman, de enige vrouwelijke Ro-d-Y gaf acte de présence en zong een nummer mee. Orgeldraaier Joris ten Have maakte het wel het bontst, hij nam zijn draaiorgel “de Pronkjewail” mee het podium op om de orgelpartij van “Isn’t it a good time” te draaien.

Voor de gelegenheid was er ook een aantal echt oude relikwieën naar de Klinker gehaald, zoals een oude Ro-d-Ys tourbus en een rijk versierde Puch uit 1976, die ook beide veel bekijks trokken.

Band:

Diederik Nomden: Zang, gitaar en toetsen

Ralph Mulder: Zang en gitaar

P.J.M. Bond – Toetsen en backing vocals

David Corel – Bas en backing vocals

Kees Schaper – Drums en backing vocals

Special guest: Jacob ter Veldhuis – dwarsfluit

Auteur en fotograaf: Anita Meis westerwoldeactueel.nl