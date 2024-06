Honderd jaar C.C. polder gevierd bij het “gele dijkgat”

FINSTERWOLDE – Vandaag werd bij het “gele dijkgat” stilgestaan bij 100 jaar C.C. polder.

De Carel Coenraadpolder, ook wel de c.c. polder genoemd, is vernoemd naar oud Commissaris van de Koningin: Carel Coenraad Geertsema. De polder ten noorden van Finsterwolde dateert uit 1924 en bestaat dit jaar dus 100 jaar. De polder heeft een bewogen geschiedenis. In het kader van de Werkverschaffing is de polder door werklozen bijna letterlijk uit de grond gestampt. Zij werkten van maandag tot en met zaterdagmiddag. Op zondagmiddag moesten ze zich weer melden. Het was zwaar werk; de mannen stonden soms tot aan hun knieën in het water en beschikten niet over een schaftkeet.

Op het nieuwe land werd eerst, om de zilte bodem te neutraliseren, koolzaad verbouwd. Tegenwoordig wordt er vooral graan, suikerbieten en aardappelen verbouwd.

Halverwege de C.C. polder ligt het bosje Dollart Süd, beter bekend als het Ambonezenbosje. In de jaren dertig werden hier door de Dienst Uitvoerende Werken barakken gebouwd voor ongeveer 700 slikwerkers. Het terrein deed twee jaar later dienst als kustbatterij met vier kanonnen voor de luchtverdediging van Emden. Ook werd er een munitiebunker gebouwd. De ramen werden beschilderd met bloempotten en gordijntjes, zodat het net een woning leek. Tijdens de bevrijding werd de kustbatterij door de Canadezen verwoest.

In het kamp werden na de oorlog NSB ers gevangen gezet. Zij verbleven er tot 1950. Op 1 september 1953 werden er 311 Molukkers en oud KNIL-militairen ondergebracht. Zij verbleven er acht jaar. Op 21 december moesten ze tegen hun wil vertrekken en in de Nederlandse samenleving integreren. De barakken gingen het jaar daarop tegen de vlakte en het terrein werd vol gepoot met populieren. De munitiebunker doet nu dienst als vakantiehuisje. Naast het Ambonezenbosje is een aantal trekkershutten gebouwd. Het bos is nu privé eigendom.

Vandaag werd bij het zogenaamde “gele dijkgat”, waar een replica van een zogenaamd schotbalkenhuisje is geplaatst, stilgestaan bij 100 jaar C.C. polder. De in het huisje opgeborgen balken werden in tijden van nood in de sleuven van de coupure geschoven om zo het water te keren. Commissaris van de Koning René Paas en historicus Otto Knottnerus hielden er een toespraken en er was muziek door Berney Jansema uit Heiligerlee en gedichten door stadsdichter Oldambt Refia Doevendans.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Catharina Glazenburg