Traumahelikopter rukt uit voor ernstig ongeval Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERSE PERIODE | EIND VAN DE WEEK ONWEER

De gang naar een mooi weertype gaat vandaag door want er is veel zon met weliswaar stapelwolken en daardoor vanmiddag ook bewolkte momenten, maar vanavond wordt het net als gisteravond weer wat helderder. Het wordt opnieuw wat warmer dan gisteren met een maximum van 22 graden, met daarbij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten en vanavond uit het noordwesten tot noorden.

Morgen draait de wind verder naar het noordoosten en blijft dan vrij rustig, maar een noordoostenwind geeft in deze tijd altijd hogere temperaturen. Morgen wordt het 23 graden, dinsdag ongeveer 26 graden en woensdag ongeveer 27 graden. Ook dan is er nog een noordoostenwind (windkracht 3 tot 4 in de middag) en daarmee zal het bij ons niet al te benauwd worden. En het blijft de meeste tijd zonnig met af en toe wat stapelwolken en een beetje sluierbewolking.

Benauwd wordt het wellicht wél op donderdag en vrijdag want dan is er minder wind en dan wordt het 28 tot 30 graden. Donderdag is vermoedelijk droog maar dus drukkend warm. Vrijdag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe en daarna is het in het volgende weekend een aantal graden minder warm.