Veel belangstelling voor de Charity Shoot bij schietvereniging Vulpes Vulpes Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Bij schietvereniging Vulpes Vulpes in Nieuwe Pekela werd vandaag een Charity Shoot gehouden. De opbrengst is voor de aanschaf van een nieuwe bus voor het Leger des Heils Korps Winschoten.

Leger des Heils Winschoten is toe aan een nieuwe bus. Aan de huidige, die zo’n acht jaar is verkregen uit een erfenis, mankeert zo veel dat repareren niet meer rendabel is. Middels allerlei acties en donaties is er al een mooi bedrag bijeengebracht, maar de berekende 30.000 euro, die ze denken nodig te hebben, is er nog niet. De bus, die zo’n 20 jaar oud is. is al meerdere keren opgelapt, maar dat houdt een keer op. De bus wordt onder meer ingezet voor het ophalen en wegbrengen van spullen en maaltijden en is vaak te zien als ontmoetingsplek op jaarmarkten en evenementen.

Schietvereniging Vulpes Vulpes uit Nieuwe Pekela besloot middels een Carity Shoot ook een steentje bij te dragen om de aanschaf van de bus mogelijk te maken. Vandaag kon iedereen meedoen aan schietwedstrijden. Ook werden er hapjes en drankjes verkocht en waren er bij een verloting mooie prijzen te winnen. Voor de kinderen stond er een springkussen.

Er was een hagelbaan, waar met zwartkruit door vergunninghouders op kleiduiven werd geschoten, en een kogelbaan. Bezoekers mochten met een luchtgeweer en een laserpistool schieten. De vereniging had speciaal voor dit evenement van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) twee luchtgeweren en vier laserpistolen in bruikleen gekregen.

Voor de open dag was veel belangstelling. Naast dat veel belangstellenden een kijkje kwamen nemen deden er 65 personen mee aan het hagelschieten, 22 aan het kogelschieten en 15 kinderen, waarvan de jongste 5 jaar was, mee. Daar lag voor de eerste drie een mooie nerfpistool klaar.

Hoeveel deze dag heeft voor de bus voor het Leger des Heils heeft opgebracht is nog niet bekend gemaakt.

Catharina Glazenburg

