Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 juni, 8.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG ZONNIG | EIND VAN DE WEEK BUIEN

Het ­mooie weer wat gisteren is begonnen duurt zeker nog tot en met woensdag: een hogedrukgebied ligt ten noorden van de Wadden en in de Duitse Bocht en trekt maar langzaam weg naar het oosten. Dat geeft in het algemeen zonnig en vrijwel onbewolkt weer, met de vorming van enkele kleine stapelwolken en soms een beetje sluierbewolking. Het is pas donderdag dat er kans is op een enkele bui. .

De temperatuur kwam gisteren tot ca. 23 graden. Vanmiddag is de maximumtemperatuur 24 á 25 graden, morgen ongeveer 26 graden en woensdg en donderdag is dat 27 tot 29 graden. De wind is ‘s ochtends meestal maar zwakjes en een beetje variabel, ‘s middags is er windkracht 2 tot 3 uit het oosten tot noordoosten. Woensdag neemt de bewolking toe en donderdag is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dat zal allemaal lokaal zijn en de kans op windstoten is ook niet groot, maar er kan dan wel een flinke bui vallen want de luchtvochigheid gaat woensdag en donderdag omhoog.

Vrijdag is er kans op een paar regenbuien en dan is het nog een graad of 25, in het weekend gaan we terug naar 20 graden en dan is er af en toe zon, maar zaterdag zou het ook even kunnen regenen.