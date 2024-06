Brand bij oude Suez Recycling & Recovery Wildervank

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 juni, 8.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEER WAT WARMER | TOT VRIJDAG ZOMERS

De zomer gaat vandaag lekker door met veel zon en her en der weer wat stapelwolken die gaan ontstaan. Maar veel bewolking is er vandaag niet en de temperatuur komt ook een aantal graden hoger uit dan gisteren: toen werd het 23 tot 24 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk zo’n 27 graden. Er staat een zwak tot matig windje uit noordoost tot oost. Dat wordt dus vrij warm, maar als het warm is zijn er altijd wel een paar windvlagen en dat geeft later ook een beetje verkoeling. .

Morgen profiteren we ook nog van een hogedrukgebied boven Denemarken. Ook dan is het zonnig met ‘s middags wat wolkenvelden. Het wordt wel weer een stukje warmer: vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer 17 graden, de maximumtemperatuur voor morgen is 29 graden. De wind is meestal zwak dus warm is het morgen zeker, maar de ovchtigheid is dan nog redelijk.

Donderdag is die vochtigheid hoger en dan is het drukkend warm, met later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Maximumtemperatuur donderdag 30 graden. Vrijdag daalt het tot ca. 23 graden door een westenwind, maar door die overgang is er vrijdagnacht en vrijdagochtend kans op enkele buien, wellicht eentje met onweer. Het weekend lijkt meest droog te zijn met zonnige perioden en ‘s middags 20 tot 22 graden.