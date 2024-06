Gert van Hoef verzorgt orgelconcert in de Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 13 juli a.s. komt Gert van Hoef naar de Magnuskerk, Bellingwolde om een orgelconcert te geven op het Snitger-Freytag orgel. Het concert begint om 19.30uur en de deuren zijn voor het publiek vanaf 19.00uur open.

Als organist is Gert onder vele orgelliefhebbers bekend. He geeft regelmatig concerten zowel in het binnenland als in het buitenland en plaatst hij ook filmpjes van zijn orgelspel die op YouTube . Gert studeerde hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In juni 2015 won Gert de eerste prijs bij het Govert van Wijn orgelconcours, dat jaarlijks plaatsvindt in de Grote Kerk te Maassluis.

Gert heeft meerdere malen op indrukwekkende wijze ons orgel gepromoot en zijn muziekkeus spreekt een breed publiek aan.

In de pauze wordt koffie/thee geserveerd. Reserveren is niet mogelijk

Pieter Shaw