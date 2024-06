Kinderopvang De Speeldoos en medewerker Janneke vieren 40-jarig jubileum

STADSKANAAL – Kinderopvang De Speeldoos, een begrip in Stadskanaal, viert op vrijdag 28 juni 2024 haar 40-jarig bestaan.

Kids First Kinderopvang is trots om al vier decennia lang een vertrouwde en geliefde plek te zijn voor de kinderen van Stadskanaal. Een speciale mijlpaal, niet alleen voor de opvang zelf, maar ook voor medewerker Janneke, die vanaf de oprichting onafgebroken in dienst is. Gedurende deze jaren zijn hele generaties opgegroeid op De Speeldoos met een team van pedagogisch medewerkers die trouw op de locatie zijn blijven werken.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum worden er op 28 juni diverse feestelijke activiteiten georganiseerd voor zowel de kinderen als hun families. Iedereen is van harte welkom om deze mijlpaal met ons te vieren en samen stil te staan bij de rijke geschiedenis van de Speeldoos.

Een bijzonder lid van het team is Janneke, die al 40 jaar werkzaam is bij De Speeldoos en dus op dezelfde dag haar jubileum viert. In deze tijd heeft zij talloze kinderen zien komen en gaan, en zelfs verschillende generaties. Oma’s die hun kleinkinderen komen ophalen, reageren vaak verrast: “Werk jij hier nog steeds?” Voor Janneke is dit vanzelfsprekend; de opvang is haar tweede thuis en zij kan zich geen ander leven voorstellen.

Janneke heeft de huishoudschool afgerond en werd vroeger bestempeld als een kansarm meisje. Ondanks deze uitdaging heeft zij haar passie gevonden bij De Speeldoos. Ze heeft veel meegemaakt, waaronder een faillissement en een doorstart, maar blijft vastberaden om er te zijn voor alle kinderen van Stadskanaal. “Vroeger liep ik al met de bolderkar door de straten en iedereen groette me. Toen was geluk nog heel gewoon,” herinnert Janneke zich met een glimlach.

Kinderdagverblijf De Speeldoos is gevestigd in de wijk Maarsveld en biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De locatie biedt buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuteropvang. Naast de dagelijkse zorg worden er veel extra activiteiten georganiseerd om de verschillende ontwikkelingen van de kinderen te stimuleren, zoals lichamelijke, sociale, emotionele en taalontwikkeling.

Ter ere van het 40-jarig jubileum van Kids First De Speeldoos en de toegewijde inzet van Janneke, wordt er op vrijdag 28 juni een feest georganiseerd met het thema ‘boerderij’. Alle gasten worden uitgenodigd om verkleed te komen in boerderijthema. Het feest vindt plaats van 15.00 uur tot 18.00 uur aan de Meester Neuteboomstraat 3 in Stadskanaal.

Stijn Smit, Kids First