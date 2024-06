Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 juni, 8.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE WARME DAGEN | VOLGENDE WEEK KOEL

Het zomerse weer gaat vandaag en morgen nog door want vandaag is het nog zonnig. En morgen komt er wel wat meer bewolking, maar het is ‘s middags vooral warm met een maximumtemperatuur van 28 tot 30 graden. Daarbij is ook maar weinig wind: er is vandaag windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten tot oosten, al waait het in de middag wat harder en de wind geeft ook vandaag nog een beetje verkoeling. .

Vannacht is er weinig wind, morgen komt de wind uit het zuidwesten. Het wordt morgen ook een beetje benauwd met een hogere luchtvochtigheid met nog zon zon met later dus meer bewolking. Het blijft morgen droog. Vrijdagnacht passeert een koufront met een enkele bui. Overdag zijn er vrijdag zonnige perioden met afwisselend bewolking en een maximumtemperatuur van 22 graden.

In het komende weekend is de zaterdag droog met zonnige momenten en 23 graden, maar zondag vallen er enkele buien met een middagtemperatuur van 20 tot 22 graden. En daar gaat begin volgende week nog iets vanaf, het zal volgende week ook een beetje wisselvallig worden.