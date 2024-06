Nederlandse Pumptrack Series (NPS) in Veendam

VEENDAM – Op zaterdag 13 juli 2024 organiseren The Pump Factory en Veendam Beweegt de Nederlandse Pumptrack Series in Veendam. De Nederlandse Pumptrack Series is een wedstrijd op tijd op de Pumptrack in Veendam. De Nederlandse Pumptrack series starten om 09.00 uur met de inschrijving en het sportevenement duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Nederlandse Pumptrack Series Veendam

De pumptrack is een circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Zie het als een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Hierdoor is de pumptrack geschikt voor crossfietsen, stuntsteps, loopfietsen en skateboards. De Nederlandse Pumptrack Series in Veendam bestaat uit 13 verschillende klassen. Door de verschillende klassen ga jij de strijd aan met leeftijdsgenoten in je eigen discipline BMX, stuntstep of loopfiets. Vanaf 09:00 uur is het mogelijk om je in te schrijven en te trainen. Om 11.15 uur volgt de rijders briefing om rond 11:30 uur te starten met de kwalificatie runs. Om 14.00 uur zijn de Knock out Finals met aansluitend de prijsuitreiking.

Aanmelden voor de NPS

Wil jij meedoen? Meld je dan aan via www.nederlandsepumptrackseries.nl. Meedoen zonder eigen materiaal is ook mogelijk, de organisatie neemt voor alle klassen materiaal mee zodat iedereen mee kan doen. Het evenement vindt plaats bij Pumptrack Veendam, Langeleegte 16a in Veendam.

