Ommetjes 5-dorpenplan symbolisch geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 juni, 8.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL MINDER WARM | NA ZONDAG OOK WISSELVALLIG

Het is vandaag een stuk minder warm dan gisteren met een maximum rond 22 graden, terwijl het gisteren 28 á 29 graden werd. Maar het weerbeeld is er misschien niet minder om. Er is vrij veel zon met wat wolkenvelden en later op de dag valt er misschien een enkele bui. Maar de meeste tijd is het droog. Wel staat er een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwesT, later is er minder wind en vanavond is het heel rustig.

Morgen is er maar weinig wind en later is er een zwakke tot matige noordoostenwind. Aanvankelijk is er af en toe zon maar later is het bewolkt en vanuit het zuiden is er kans op wat regen. Vooral door de zwakkere wind wordt het wat warmer met een maximumtemperatuur rond 24 graden.

Ook zondagnacht en zondagochtend is er veel bewolking met kans op wat regen. Ook zondagnacht en zondagochtend is er veel bewolking met kans op wat regen, later op zondag zijn er opklaringen met een enkele bui. Maximum zondag rond 20 graden en een noordwestenwind. Dat is het begin van vrij wisselvallig weer in de eerste helft van de komende week. Vanaf zee komen er dan af en toe zones met buien naar ons toe maar er is geregeld ook wat zon. Maxima die dagen rond 18 graden.