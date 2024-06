Onderzoek naar explosie bij woning aan Heesterlaan in Groningen

De politie kreeg rond 01:30 uur melding van een explosie aan de woning. Door de explosie is er lichte schade ontstaan aan het pand. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. We doen sporenonderzoek en hebben een buurtonderzoek verricht. Ook spreken we met getuigen en bekijken we camerabeelden.

Heeft u beelden of andere informatie?

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident en wat eraan voorafging. Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over de explosie of beelden van een (deurbel)camera, horen we dat heel graag. U kunt bellen naar 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.