Ontdek de geheime wereld van nachtvlinders

STADSKANAAL – Tijdens de 20e Nationale Nachtvlindernacht gaan we in heel Nederland naar nachtvlinders kijken. Zo ook in het Vledderbos.

Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo gemakkelijk te zien en dus moeten ze gelokt worden. Dat gebeurt met speciale lampen bij een opgespannen laken. Dan wordt opeens zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders er voorkomen. In Nederland zijn dat er meer dan 2000!

Om in het donker te kunnen leven hebben nachtvlinders zich op allerlei manieren aangepast. ’s Nachts, in het donker, zijn ogen niet zo nuttig. Nachtvlinders kunnen daarom niet zo goed zien. Maar ze kunnen wel heel goed ruiken. Daarom gebruiken nachtvlinders hun neus als ogen. Dat doen ze met hun antennes. Daarmee kunnen ze voedsel of andere vlinders over kilometers afstand ruiken. De mannetjes van de nachtvlinders hebben vaak antennes die heel erg geveerd zijn, zodat ze in de paartijd de vrouwtjes nog beter kunnen ruiken. Bij nachtvlinders eindigen de voelsprieten nooit in een knopje zoals bij dagvlinders en liggen de vleugels meestal plat over het lijf gevouwen als de vlinder in rust is. Nachtvlinders zijn meestal onopvallend gekleurd zoals bruin of grijs.

Gedurende de avond zal een vlinderspecialist meer vertellen over de geheimzinnige wereld van de nachtvlinder. De activiteit wordt verzorgd door de Vlinderstichting in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Nieuwsgierig geworden?

Kom dan op zaterdagavond 6 juli a.s. naar Vledderbos van 21:45 tot 01:00 uur.

Verzamelen bij de parkeerplaats aan de Gedempte Vleddermond te Stadskanaal

Maximum aantal deelnemers is 25. Entree is gratis.

Aanmelden: rik.wever@vlinderstichting.nl

Voor meer informatie: De Vlinderstichting | Nationale Nachtvlindernacht: 5 & 6 juli 2024

Flip Klatter