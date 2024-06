Paul Hoomoedt winnaar sjoelwedstrijd Oude Stelmakerij

SELLINGEN – Paul Hoomoedt mag zich winnaar van de sjoelwedstrijd in de Oude Stelmakerij noemen.

Paul Hoomoedt heeft vanavond iets lekkers bij de koffie. Hij werd als winnaar van de sjoelwedstrijd in de Oude Stelmakerij uitgeroepen. De prijs: een grote slagroomtaart, werd hem vanmiddag overhandigd.

De Oude Stelmakerij in Sellingen werd tijdens Westerwolde Rijgt goed bezocht. In het historische pand is de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Westerwolde te zien: Westerwolde in Vogelvlucht. In woord en beeld wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de middelen van bestaan en andere kenmerkende elementen uit de rijke historie verteld. In de schuur naast de Stelmakerij was tijdens Westerwolde Rijgt een tentoonstelling met miniaturen van oude landbouwwerktuigen en een tentoonstelling van foto’s van Oud Sellingen ingericht.

Bezoekers konden er ook een aangepast potje sjoelen. Hiervoor stond er een reuzen sjoelbak opgesteld. Paul Hoomoedt kwam hierbij met 38 punten als winnaar uit de bus en ging met de prijs naar huis.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Johannes Velthuis