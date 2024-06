Pekela schiet Westerwolde te hulp met tijdelijke nachtopvang

PEKELA – De gemeente Pekela schiet de gemeente Westerwolde te hulp bij de nachtopvang van het opvangcentrum in Ter Apel. Vanaf maandag 1 juli kunnen vluchtelingen uit het opvangcentrum de komende twee maanden de nacht doorbrengen in een tijdelijke tentenopvang aan de parallelweg langs de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer.

Zonder deze hulp moeten in het opvangcentrum in Ter Apel honderden vluchtelingen, waaronder vrouwen en kinderen, soms noodgedwongen buiten slapen of op stoelen en matrassen op de grond moeten slapen. Dit leidt soms tot mensonterende omstandigheden. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verschillende gemeenten dringend om hulp gevraagd.

1 september gaat de tentenopvang naar andere gemeente

De gemeente Stadskanaal bood als eerste hulp met een tijdelijke nachtopvang. Daarna volgde Borger-Odoorn. Momenteel staat er een tentencomplex langs de A28 in Zuidwolde, in de gemeente De Wolden, waar vluchtelingen uit Ter Apel de nacht doorbrengen. Deze gaat per 1 juli sluiten. Pekela neemt nu de taak over van De Wolden.

Dit gebeurt op zeer korte termijn omdat andere gemeenten langere voorbereidingstijd nodig hebben en in Pekela heel snel een locatie en op korte afstand van Ter Apel voorhanden is. Op 1 september verhuist de tijdelijke nachtopvang naar een andere gemeente en gaat deze bij Nieuwe Pekela dicht.

Overdag zijn de tenten leeg

Elke avond arriveren circa 200 vluchtelingen per bus in Nieuwe Pekela en worden de volgende ochtend weer teruggebracht naar Ter Apel. De mensen zijn daar alleen om te slapen en te eten en gaan niet van het complex af. Op de locatie is beveiliging en zorg aanwezig. Overdag is het tentencomplex -behoudens personeel- leeg.

Het COA betaalt Pekela circa honderdduizend euro voor de hulp. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor dit geld toe te voegen aan het Leefbaarheidsfonds. Daar kunnen verenigingen en stichtingen in Pekela een beroep doen. Het geld wordt dus beschikbaar gesteld voor de Pekelders.

De gemeente Pekela heeft omwonenden die in de directe nabijheid wonen, per brief op de hoogte gesteld. Vrijdagmiddag 28 juni tussen 16.30 en 18.00 uur is er een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela voor mensen die meer willen weten over de tijdelijke nachtopvang.

Solidair met mensen en gemeente Westerwolde

Burgemeester Jaap Kuin. ‘Het is onbestaanbaar dat gevluchte vrouwen en kinderen in een land als Nederland buiten zouden moeten slapen. Daarom vinden wij het belangrijk om in deze crisissituatie als gemeente te laten zien dat we solidair zijn met mensen die hun land moeten ontvluchten vanwege oorlog en geweld. We zijn niet alleen solidair met de mensen maar ook met de gemeente Westerwolde. Die krijgt in deze crisis al genoeg voor de kiezen.’

Het COA is blij met de hulp van de verschillende gemeenten: ‘De druk op het opvangcentrum in Ter Apel is al maanden heel groot. Dankzij de hulp van omliggende gemeenten kan het COA alle asielzoekers nog een bed en opvang voor de nacht geven.’

Gemeente Pekela