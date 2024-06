Stichting Bovem brengt rogge naar de molen in Bourtange

BOURTANGE – De rogge, die tijdens de Landbouwbeurs in Vlagtwedde met een ouderwetse dorsmachine is gedorst, is vanavond door leden van Stichting Bovem naar de standerdmolen in Vesting Bourtange gebracht.

De rogge werd vorig jaar op 13 juli met twee zelfbinders door leden van Stichting Bovem op een akker aan de Wessinghuizerweg/Molenpaal in Onstwedde gemaaid. Dit perceel wordt aangemerkt als een stukje natuurgebied. De grond wordt niet bemest. De opbrengst was dan ook gering.

De schoven werden op een landbouwwagen geladen, om dit jaar op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde door Stichting Bovem met een historische dorsmachine te worden gedorst. Dit bracht zo’n 350 kilo graan op. Het graan wordt in de molen tot veevoer verwerkt en gaat dan weer terug naar Boerderij Hooghei van de familie Wolfs, die het perceel in Onstwedde bewerkt.

Nadat de rogge bij de molen was afgeleverd namen de leden nog een kijkje bij een roggeveld aan de Vlagtwedderstraat, die deze zomer door leden van Stichting Bovem wordt gemaaid.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg