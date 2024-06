Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bellingwolde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag was de start deze keer bij Partycentrum De Meet. Daar stond om 8.54 uur de koffie met wat lekkers weer te wachten. De wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven konden zich weer melden bij de coaches.

Om 9.30 ging de eerste groep voor de 10 km van start, Vanaf het partycentrum ging het richting Veendiep. Daar kwamen voor een aantal wandelaars de herinneringen weer boven en gingen terug naar de speedbootraces die hier in 1965, werden gehouden. Er was toen een internationaal speedbootrace georganiseerd met deelnemers, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Engeland en Oostenrijk. Er was een 27 km lang parkoers uitgezet met start en finish bij de Rhederbrug. Eén van de deelnemers was de beroemde schaatser, wereld- en olympisch kampioen, Kees Verkerk. Hij nam deel in zijn speedboot ”Heya Keessie” . En op zaterdagavond een groot Speedbootbal met medewerking van Kees Verkerk, The Ro-D-Y’s en het orkest Jan Boer.

Langs de Veendiepplassen, die door zandwinning zijn ontstaan, ging de wandeling langs het Veendiep. Het plassengebied zelf maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Wie er wandelt ervaart een welkome afwisseling van beplanting; ruige vegetatie op de droge schrale grond, loofhout en moerasplanten op de oevers van de plassen. Vervolgens ging de wandeling richting het B.L. Tijdenskanaal. De groep volgde dit kanaal, staken de Rhederweg over, en kwamen langs een bunker oftewel een kazemat die omstreeks 1939, net voor de tweede Wereldoorlog is gebouwd. Hier staan er nog meer van langs het kanaal. Ze maakten deel uit van de verdedigingslinie van Nieuweschans tot Ter Apel. Hij is echter in 1940 niet gebruikt. Zoals de foto’s al aangeven is de kazemat dicht gemetseld en niet toegankelijk.

De wandeling ging verder richting het Kemperpark. Het Kemperpark is vernoemd naar Harm Kemper. Harm Kemper bestierde in vroegere jaren samen met Hendrik Meijer de boomkwekerij Westerhof. Nadat Meijer was overleden nam Kemper de kwekerij over en leverde o.a. bomen aan de gemeente. De kwekerij breidde in de loop der jaren uit en er kwam ook een kas bij. Geleidelijk aan veranderde de kwekerij in een soort van sociale werkvoorziening. Ter bestrijding van de werkloosheid werd eind jaren ’50 een plan gemaakt voor de aanleg van een park in het vroegere heide- en veengebied; onderdeel van het uitgebreide Bourtanger Moor ten oosten van Bellingwolde. Harm Kemper nam de inrichting van dit park voor zijn rekening en legde deze aan als een soort Engelse landschapstuin met slingerende paden. In de tijd dat een en ander zich afspeelde heette de Sportweg nog de Fransche Schoollaan. Harm Kemper is overleden op 8 januari 1962 op de leeftijd van 54 jaar. Als dank voor alles wat hij voor dit project heeft betekent is dit park naar hem vernoemd.

Via de Sportweg ging het toen weer richting Partycentrum De Meet waar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer stond te wachten. Het was weer een prachtige wandeling bij schitterend wandelweer onder een strak blauwe hemel.

Jan Bossen