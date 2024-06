Voor het eerst een zeehondenpup geboren in WILDLANDS

EMMEN – Een primeur voor WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Voor het eerst is er een zeehondenpup geboren. De soort is eind maart 2024 aan het park toegevoegd. Een groep van zes zeehonden nam toen hun intrek in Dock16, het voormalige theater in het gebied Nortica.

Eén van de oudste vrouwtjes is de moeder van dit jong, zij is drachtig naar WILDLANDS verhuisd. De dracht van een gewone zeehond duurt elf maanden, maar daarvan zijn de eerste maanden een zogenaamde ‘stille zwangerschap’. Het bevruchte eitje nestelt zich namelijk pas na een maand of twee in de baarmoeder en begint dan te groeien. De eigenlijke draagtijd duurt maar 9 maanden. Het jong oogt gezond, maar gezien de leeftijd van de moeder en het de hectische tijd van haar dracht, zijn deze eerste dagen na geboorte nog wel erg spannend. Om moeder en jong rust te gunnen is de route achter Dock16 afgesloten voor bezoekers.

Zeehondenpups worden in de zomer geboren en kunnen vrij snel na de geboorte het water in, wat in de Waddenzee vaak noodzakelijk is bij vloed. In de eerste vier weken groeien ze erg snel door de zeer voedzame moedermelk; van ongeveer 10 kilo bij de geboorte tot ongeveer 24 kilo.

WILDLANDS