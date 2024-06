Voorbereidingen Kloosterpop 2024 in volle gang

SCHEEMDA – De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor het jaarlijkse Kloosterpop op het Vennenblocken industrieterrein, gelegen tussen Scheemda en Heiligerlee. Dit weekend belooft een spetterend feest te worden met optredens van grote namen zoals DJ La Fuente, Samantha Steenwijk en TikTok Tammo. Vrijwilligers zijn druk in de weer om het feestterrein op en top in te richten. Met een ijsje en een koud drankje in de hand, wordt er hard gewerkt om alles gereed te maken. De tenten en hekwerken zijn al geplaatst en de barren, waar festivalgangers hun drankjes kunnen bestellen, worden opgebouwd en klaargemaakt.

Kloosterpop Festival

Na het succes van voorgaande jaren staat ook dit jaar het Kloosterpop – Festival op het programma. Het feestcomité heeft maar liefst 7 fantastische bands uitgenodigd die op vrijdagavond 29 juni op 2 verschillende podia zullen optreden. Elke 50 minuten betreedt een nieuwe band het podium. “We hopen dat er opnieuw een gezellige festivalsfeer ontstaat en dat de bezoekers volop kunnen genieten van de diverse muziekgenres die voorbij zullen komen”, laten ze weten.

De line-up bestaat uit: Ladies Only, Mama Maffia, Jammah Tammah Groove Express, De Pompers, DareDevils, The One and Only’s en als kers op de taart zal DJ La Fuente het Kloosterpop festival spectaculair afsluiten.

Kloosterpop Feestavond

Millstreet Live on Stage. Deze band staat garant voor de beste Pop, Rock, Dance en Party Hits Live on stage. “Entertainment to the Max!!” is hun motto. Met hun spetterende show, constant vernieuwend en voorzien van het beste op het gebied van licht, geluid en special effects, laten ze het publiek uitgeput maar met een grote glimlach huiswaarts keren.

Tussendoor zullen optredens plaatsvinden van niemand minder dan de bekende Grunnfluencer TikTok Tammo en een van Nederlands meest geliefde volkszangeressen, Samantha Steenwijk. Hierdoor blijft het feest non-stop doorgaan. De avond begint met DJ Quintin, die de sfeer alvast opwarmt voordat het echte feest losbarst.

Dit belooft een waar spektakel te worden!

Op www.kloosterpop.nl vind je alle informatie en het volledige programma.

Feestcomité de Kloosterboertjes