Gemeente Westerwolde sluit het financiële jaar 2023 af met positief resultaat

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 juni, 8.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN KANS OP EEN BUI | MORGEN VEEL KOELER

Het is nog steeds zonnig met vooral wat hoge bewolking, maar het is niet meer zo blauw als gisteren. Er komt ook meer bewolking en er is vanmiddag en in het begin van de avond ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt snel warmer en het maximum is ongeveer 28 graden met een beetje benauwd weer, maar er komt vanmiddag een matige zuidwestenwind op gang en dat geeft langzaam wat verkoeling.

Het blijft daarna vanavond en vannacht ook een beetje waaien met brede opklaringen en droog weer; de minimumtemperatuur is vannacht 15 graden. Morgen wordt het ’s middags 21 á 22 graden maar het weer is vrij goed met een afwisseling van zonnige perioden en bewolking. Er kan een enkele bui vallen maar meestal is het droog, de zuidwestenwind is eerst windkracht 3 tot 5 maar morgenavond windkracht 2 tot 4.

Zaterdag is een rustige dag met zonnige perioden maar later ook meer bewolking en een maximum rond 24 graden. Daarna gaan we over naar maxima rond de 20 graden of iets lager, want een west-noordwestenwind geeft zondag en begin volgende week vrij veel bewolking en af en toe een paar buien.