Bezoekers schuiven aan bij de BBQ in MFC Breehorn

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 juni,10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZOMERS | WISSELVALLIGE EN KOELE WEEK

Het is ook vandaag mooie en redelijke zonnige dag bij ons met wat midden- en hoge bewolking en dus wat sluierbewolking. Het is pas vanavond dat de bewolking toeneemt en komende nacht is er vanuit het zuiden ook kans op wat regen. Er is vanmiddag ook nog maar een zwakke tot matige noordoostenwind en dat geeft een maximumtemperatuur rond 24 graden, vanavond en vanavond neemt de wind iets toe en wordt windkracht 3 tot 4.

Morgen is de pret met de zon en de hogere temperaturen even voorbij want het begint bewolkt met wat regen en daarna komen er weliswaar opklaringen, maar er is morgenmiddag en morgenavond ook kans op enkele buien. Dan is er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten, en de maximumtemperatuur is 20 á 21 graden.

Maandag en dinsdag zijn een beetje buiig met 18 of 19 graden, daarna is het iets droger maar ook eind van de week zal het niet droog zijn. Maximum later in de week van 19 tot 22 graden en in het algemeen vrij veel bewolking.