Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELERE DAGEN | LATER IN DE WEEK MEER BUIEN

Er is vandaag vrij veel bewolking en vooral later op de dag is er kans op enkele buien. En het is vooral een stuk koeler dan gisteren. De maximumtemperatuur is maar 20 graden en er staat ook een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Er is in de loop van vanmiddag wel wat zon te verwachten, maar er is dus vooral later kans op een bui.

Morgen is er ook een matige tot vrij krachtige wind, uit noordwest tot west. Ook dan is er vaak bewolking en af en toe valt er een bui of een beetje motregen. De middagtemperatuur zakt door dat alles ook nog terug naar een maximum van 17 graden.

Dinsdag is er een westenwind die misschien nog wat sterker is en ook dan is het niet droog. Er kan in totaal de eerste 3 dagen van de volgende week zo’n 10 mm aan neerslag vallen. En ook rond het midden van de week is de maximumtemperatuur ongeveer 17 graden. Later in de week en volgend weekend zal dat wellicht iets hoger zijn, maar het blijft dan wisselvallig met vrij veel bewolking en later soms ook een flinke periode met regen.