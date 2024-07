Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 1 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VERSPREID WAT BUIEN | GEMATIGDE TEMPERATUREN

Het is een vrij koele zomerdag om de week mee te beginnen, want er is vrij veel bewolking en verspreid vallen er regenbuitjes, met af en toe wat zon er tussendoor. De meeste kans op regen is er vanmiddag, vanavond is het wat droger en de maximumtemperatuur is vanmiddag 18 á 19 graden. De wind is matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

In de loop van vannacht en morgenochtend neemt de kans op enkele buien weer toe en in de loop van morgenmiddag komen er weer wat meer opklaringen. Zo blijft het allemaal dus wisselvallig en ook morgen is de temperatuur aan de magere kant met 17 á 18 graden.

Na morgen zijn de woensdag en donderdag vrij regenachtig en bewolkt, de vrijdag is meestal wel droog maar heel veel zon hoeven we vrijdag en in het weekend niet te verwachten. De temperatuur kan eind van de week gaan oplopen tot 20 graden maar ook dat is dus nog onder-gemiddeld.