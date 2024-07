Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG EN BEWOLKT | TOT VRIJDAG FRIS

Een grijze en bewolkte dag zal het worden, met regelmatig eens wat regen of motregen en maar weinig of geen zon. De wind is niet zo sterk want die is windkracht 3 tot 4 uit het westen tot noordwesten. En warm is het natuurlijk ook niet want het maximum is maar 16 of 17 graden.

Vanavond valt er soms nog wat lichte regen of motregen en vannacht is het meest droog, maar morgenochtend gaat het vanuit het westen weer regenen. De middag is weer wat droger maar er bijft morgenmiddag en morgenavond ook nog kans op een bui. Maximum ook dan rond 16 graden.

Donderdag is daarna ook een beetje een kopie met vooral ‘s ochtends af en toe regen, later wordt het droger en dat is ook voor vrijdag en het weekend de bedoeling. Dan is er af en toe mooie zonnige periode met nog een enkele bui, en maxima vanaf vrijdag rond de 20 graden.