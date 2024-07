Burgemeester Cora-Yfke Sikkema krijgt tweede termijn in Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG REGEN | VOORLOPIG NIET ZOMERS

Ook vandaag is het niet droog want vanochtend gaat het een tijd regenen en vanmiddag zijn er nog een paar buien. Zon is er vrijwel niet en door de bewolking ook nog eens koud met temperaturen in de regenperiode van 14 a 15 graden. Later kan het nog 16 tot 17 graden worden. En dat terwijl een maximumtemperatuur van 21 a 22 graden nu gebruikelijk is. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, later neemt de wind wat toe.

Vanavond is het meest droog maar in de loop vannacht komt er weer wat regen aan. Overdag is het mnorgen allemaal wat beter met eerst een bui maar gaandeweg de dag brede opklaringen en meest droog weer. De wind is matig uit het westen, de middagtemperatuur is morgen 17 a 18 graden.

Vrijdag is er weer meer bewolking met kans op een beetje regen en in het weekend is het misschien ook niet helemaal droog, Maar de wind draait dan naar zuidwest tot zuid en dat geeft maxima van 20 tot 22 graden. Volgende week komen daar nog een paar graden bij.