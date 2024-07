Niet iedereen hield het droog bij Gein op het Plein

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON OP KOMST | MAAR NOG WEL WISSELVALLIG

Na de regen van vannacht valt er vanochtend nog een enkele bui, maar er komen ook al enkele opklaringen. Vanmiddag en vanavond is er dan ook regelmatig wat zon, afgewisseld door stapelwolken en misschien nog een enkele lokale bui. Maar de meeste tijd is het droog en de maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden. Dat is dus nog niet warm maar in de opklaringen is het redelijk. De wind is matig uit west tot noordwest en vanavond meestal maar zwak uit west tot zuidwest.

Vannacht zijn er ook flinke opklaringen en dan is het nog droog weer, maar morgen is het overwegend bewolkt met vooral ’s middags en ’s avonds af en toe wat regen of motregen. Maximum morgen ca. 18 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

De zaterdag beginT met veel bewolking en af en toe regen, later klaart het later op dag een beetje op met een maximum rond 20 graden. Zondag is het weer een beetje omgekeerd met eerst wat zon en later een bui. En na het weekend wordt het warmer met kans op 25 graden vanaf dinsdag, met ook iets meer zon en soms nog een kortdurende bui.