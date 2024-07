Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Zaterdag 13 juli 2024 Wat leeft er in de sloot?

14.00 uur – 15.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 GN

Ga met een schepnetje en een emmertje op zoek naar kleine waterdiertjes. Met behulp van een zoekkaart kun je uitzoeken wat je gevangen hebt. Misschien vang je wel zo’n mooie slak of zit er zelfs een kikkervisje in het net. Deze activiteit doen we in twee rondes. Meld je aan voor één van beide rondes. Alleen de deelnemende kinderen hoeven aangemeld te worden. Heb je zelf een schepnetje? Neem deze gerust mee! Aanmelden via de website, deelname is gratis.

Zondag 14 juli 2024 Huifkartocht i.s.m. Zeehondencentrum Pieterburen

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Pieterburen

In de zomermaanden rijdt de huifkar van Het Groninger Landschap elke zondag- en woensdagmiddag van Zeehondencentrum Pieterburen naar de zeedijk en via de Klutenplas weer terug. Onderweg vertelt een gids over het landschap en de natuur. Diverse data, aanmelden kan via de website. Vol = vol

Woensdag 17 juli 2024 Vaartocht over het Zuidlaardermeer naar Noordlaren.

13.30 uur – 16.00 uur Paviljoen De Leine, Meerweg 62a Kropswolde

Samen met de gids van Het Groninger Landschap en andere natuurliefhebbers vaar je naar Noordlaren. Aan boord hoor je over de geschiedenis van het dorp en de relatie met het Zuidlaardermeer. Aanmelden via de website.

Donderdag 18 juli 2024 Kwelderexcursie

13.30 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Pieterburen

Ga mee op een prachtige ontdekkingstocht naar de kwelders ten noorden van Pieterburen. Het programma begint in Bezoekerscentrum Waddenkust met een korte film (ongeveer 20 minuten) over het ontstaan van het landschap langs onze noordkust. Vervolgens fiets je naar de Klutenplas. Aanmelden via de website.

Vrijdag 19 juli 2024 Lezing en excursie: Nachtvlinders bij Landgoed Ennemaborg

21.00 uur – 23.30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Midwolda

Tijdens deze verrassende excursie op Landgoed Ennemaborg krijg je een uniek inkijkje in het duistere leven van deze nachtdieren. De excursie begint in Bezoekerscentrum Ennemaborg met een interessante lezing over het leven en de verscheidenheid van nachtvlinders, gesproken door Theo de la Ruelle. Daarna gaan we naar buiten. Aanmelden via de website.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

