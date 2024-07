Derde editie trekkertrekwedstrijden Borgercompagnie

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VERSPREID WAT REGEN | WISSELVALLIG WEEKEND

Er zijn vanochtend nog enkele opklaringen en het blijft bij een enkele bui, maar vanmiddag en vanavond is er vaak veel bewolking en valt er vrijwel overal wat regen. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid en de maximumtemperatuur is 16 á 17 graden.

Vannacht er lokaal ook wat regen en daar beginnen we morgenochtend ook mee. Maar in de loop van de ochtend neemt de regenkans toe. Het zal dan een paar uur nogal regenachtig zijn en halverwege de middag komen er weer opklaringen bij. Meer wind dan vandaag: morgenmiddag en morgenavond heb je windkracht 4 tot 5 met een paar windvlagen, maximumtemperatuur morgen rond 20 graden.

Op zondag is het ongeveer 18 graden, maar de ochtend lijkt droog te zijn met wat zon. In de middag zijn er ook wel een paar opklaringen maar dan is er ook weer kans op een paar buien. Begin volgende week is het ook niet helemaal droog, maar het wordt dan warmer met 20 of 21 graden op maandag en 23 tot 26 graden op dinsdag en woensdag.