DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Bij een ongeval op de Tiefenfehnskämpe in Sögel zijn gisteravond om zes uur drie personen gewond geraakt. Een 21 jarige automobiliste verloor in een bocht de controle over haar BMW en belandde in de linker berm. Daar botste ze zijdelings tegen een boom. De bestuurster raakte zwaargewond. Een 22 jarige man en een 18 jarige vrouw, die bij haar in de auto zaten, liepen lichtere verwondingen op. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Meppen

Tussen woensdag 18.00 en donderdag 6.00 uur is bij een bakkerij aan de Markt in Meppen ingebroken. Er is niets buitgemaakt.

Weener

Door onbekende oorzaak is gistermiddag rond half twee een afgesloten schuur aan de Jelsgaste in brand geraakt. Een deel van de schuur, die vlak naast een garage staat, raakte verwoest. Het vuur werd door brandweer Holthusen geblust. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. De schade loopt in de duizenden euro’s.