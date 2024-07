Politiebureau Ter Apel geopend na voorspoedige verbouwing

TER APEL – Na een voorspoedige verbouwing openden sectorhoofd Frank Smilda samen met burgemeester Jaap Velema vandaag het politiebureau aan de Molenweg in Ter Apel. Tijdens de renovatie, die in oktober 2023 van start ging, is het bureau vergroot, verduurzaamd en uitgebreid voor verschillende werkzaamheden. Teamchef Ron Schaftenaar, die tijdens het openingsmoment het woord nam: “Ik ben blij dat we weer terug zijn in het dorp en aan het werk kunnen in een bureau dat past bij de huidige tijd en bij wat het werk van ons vraagt.”

In oktober 2023 sloot het politiebureau aan de Molenweg in Ter Apel officieel zijn deuren en ging de verbouwing tot een volwaardig politiebureau van start. Omdat het bureau tijdens de renovatie niet toegankelijk was, weken de teams voor hun werkzaamheden uit naar het gebouw van Welzijn Westerwolde aan de Dr. Bekenkampstraat. De wens was om eind 2024 weer terug te keren naar de vernieuwde en verbeterde politiepost – maar een voorspoedige verbouwing zorgde ervoor dat het nieuwe bureau 8 juli al in gebruik genomen wordt.

Duurzamer

De renovatie leverde een gemoderniseerd en toekomst bestendig politiebureau op. De Nationale politie heeft als doel om zo’n 60 procent minder CO 2 uit te stoten. De gemaakte veranderingen zijn een stap in de goede richting. Zo is het pand energiezuiniger gemaakt door bestaande gevelkozijnen te vervangen, de installatie van een warmtepompsysteem en het pand gasloos te maken. Ook is er bijvoorbeeld LED-verlichting geïnstalleerd en zijn er zonnepanelen geplaatst.

Meer functionaliteiten

Tijdens de renovatie werd ook rekening gehouden met belangrijke functies voor het bureau. Het bureau kreeg er bijvoorbeeld ophoudcellen bij. “Dat betekent dat we arrestanten nu kunnen afhandelen in het centrum, in plaats van dat we met hen naar andere locaties moeten reizen”, vertelt Schaftenaar. Ook biedt het vernieuwde bureau agenten de kans om zich op het bureau om te kleden en hun dienst op vanaf nu aan het bureau aan de Molenweg te starten.

Daarnaast werd met de verbouwing ook een publieksfunctie gerealiseerd ‘zodat inwoners van Ter Apel er aangifte kunnen doen, een afspraak kunnen maken en naar binnen kunnen lopen.’ Teamchef Ron Schaftenaar is blij dat het gerenoveerde bureau weer in gebruik genomen is: “We zijn weer aanwezig in het dorp zelf, dat is prettig voor de inwoners én voor ons. Het nieuwe bureau voldoet daarnaast ook aan onze andere wensen: we kunnen er onze dag starten dankzij de nieuwe kleedruimtes, het is gemoderniseerd en biedt ons goede werkplekken.”

Officiële opening & open dag

Tijdens de opening waren veel gasten aanwezig: buurtbewoners, collega’s, maar ook Duitse collega’s. Frank Smilda en Jaap Velema hebben het bureau geopend door een lint door te knippen. Het bureau is vanaf maandag ook weer voor bezoekers toegankelijk. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om op 13 juli tussen 10:00 en 13:00 uur het vernieuwde gebouw te komen bekijken.