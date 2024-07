Royal Avebe stelt basisprijs teeltjaar 2024 vast op €105

VEENDAM – Royal Avebe heeft de basisprijs voor het A-volume voor teeltjaar 2024 vastgesteld op €105 per ton aardappelen. Dit is ruim 10% hoger dan het afgelopen teeltjaar.

In teeltjaar 2023 was de basisprijs voor het A-volume €95 per ton, en is de campagneprijs op €100 per ton uitgekomen. Dit jaar is de basisprijs dus vastgesteld op €105 per ton aardappelen bij 19% zetmeel en inclusief ledentoeslag van €5,- per ton. De campagneprijs maakt de coöperatie in mei 2025 bekend. Dit is na de aardappelcampagne. De oogst, de verkoopprijzen voor aardappelzetmeel en -eiwit, en de ontwikkelingen in de wereld bepalen hoe hoog de uiteindelijke campagneprijs wordt.

Verdienvermogen

Avebe ziet goede vooruitzichten in de markt. De start van de strategie Versterken en Versnellen laat positieve effecten zien. Het bedrijf benadrukt de toegevoegde en onderscheidende waarde van hun aardappelzetmeel- en aardappeleiwitproducten. En de vraag naar die producten neemt, na een moeilijke periode van wereldwijde recessie, weer toe. Avebe zet zich maximaal in voor meer verdienvermogen voor haar leden.

Nat voorjaar

Voor telers was 2024 het tweede natte voorjaar op rij. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s in opkomst en groeistadium van de zetmeelaardappelen. Deze verschillen zijn ontstaan door het moment waarop de aardappelen zijn gepoot en door de vele regenval. Veel werk op het veld is dit jaar dan ook later gestart. Over het algemeen staan de gewassen er goed bij.

Royal Avebe